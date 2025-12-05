وظائف شاغرة في مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مصرف الراجحي

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي البنية التحتية.

– أخصائي عمليات الائتمان.

– مدير إدارة المنتجات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)