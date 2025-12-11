Icon

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ صباحاً
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار نائب محافظ القطاع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، الإدارة التنفيذية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول ضمان الجودة واختبار تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة تقنية المعلومات، علوم الحاسوب).

-خبير إدارة المخاطر المؤسسية : شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

