Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

– خبير حوكمة هندسة التكنولوجيا.

– خبير هندسة البيانات.

– خبير عمليات الامتثال.

– خبير هندسة البنية التحتية.

– خبير حوكمة أصول التكنولوجيا.

– خبير رئيسي إدارة المرافق.

– خبير إدارة الهوية الرقمية.

– أخصائي/ مالك المنتجات.

– خبير تصميم وتنفيذ شبكات الاتصالات.

– خبير تخطيط الخدمات الثابتة.

– خبير رئيسي ابتكارات التنقل.

– محلل أول تطوير الذكاء الاصطناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم