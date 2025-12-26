وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير حوكمة هندسة التكنولوجيا.

– خبير هندسة البيانات.

– خبير عمليات الامتثال.

– خبير هندسة البنية التحتية.

– خبير حوكمة أصول التكنولوجيا.

– خبير رئيسي إدارة المرافق.

– خبير إدارة الهوية الرقمية.

– أخصائي/ مالك المنتجات.

– خبير تصميم وتنفيذ شبكات الاتصالات.

– خبير تخطيط الخدمات الثابتة.

– خبير رئيسي ابتكارات التنقل.

– محلل أول تطوير الذكاء الاصطناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)