وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠١ مساءً
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات التنقل في المطار.

– مدير المرافق الجافة.

– مشرف تقنية المعلومات.

– أخصائي جدولة صيانة الأسطول.

– مدير تخطيط الوجهات.

– مدير قسم الإطفاء والإنقاذ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

