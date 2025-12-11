وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة سيف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (لهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات)، أو ما يعادلها.
– أخصائي خدمات الحراسة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة سيف، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)