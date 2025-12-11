وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيف

وبيّنت شركة سيف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (لهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي خدمات الحراسة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيف، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)