وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية الأزيرق يطرق الأبواب.. حالة جوية متكاملة تُعد التحدي الأبرز في الشتاء سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
أعلنت شركة أرامكو، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مرافق.
– أخصائي إدارة بيانات باطن الأرض.
– أخصائي مبيعات وتسويق.
– خبير اقتصادي.
– خبير التقييم والتدريب.
– أخصائي تطوير مهني.
– مدرب إداري ومهني.
– مدير برنامج ومستشار تطوير.
وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)