وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو

وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مرافق.

– أخصائي إدارة بيانات باطن الأرض.

– أخصائي مبيعات وتسويق.

– خبير اقتصادي.

– خبير التقييم والتدريب.

– أخصائي تطوير مهني.

– مدرب إداري ومهني.

– مدير برنامج ومستشار تطوير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)