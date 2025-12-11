Icon

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ميكانيكي.

– أخصائي/ شريك الأعمال المالية.

– مهندس السلامة والصحة والبيئة.

– مساعد قانوني.

– محلل دعم الأعمال الاقتصادية.

– مستشار أول تجاري.

– ممثل مبيعات.

– محلل أول تسويق المواد الكيميائية.

– محلل أول تخطيط الموارد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

