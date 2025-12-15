وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد 5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي بروتوكول.
– مدير التسويق الاستراتيجي.
– مساعد أول إداري.
وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)