Icon

جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي Icon النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام Icon هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر Icon محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد Icon 5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة Icon الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية Icon الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا Icon فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين Icon بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

– أخصائي بروتوكول.

– مدير التسويق الاستراتيجي.

– مساعد أول إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم