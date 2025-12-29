وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي” جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة” انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وحائل، وأبها.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف النظافة (الرياض).
– مراقب مخزون (حائل).
– مسؤول موارد بشرية (أبها).
– مشرف التسويق التجاري (الرياض)
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)