وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وحائل، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف النظافة (الرياض).

– مراقب مخزون (حائل).

– مسؤول موارد بشرية (أبها).

– مشرف التسويق التجاري (الرياض)

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

