وظائف شاغرة لدى شركة رتال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت شركة رتال للتطوير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مدني.
– مهندس أول مشاريع.
– مدير إدارة أصول الفنادق.
– مدير مراقبة المشاريع.
– مسؤول تراخيص المشاريع.
وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)