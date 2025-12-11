Icon

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
15 وظيفة شاغرة بـ شركة معادن

15 وظيفة شاغرة بـ شركة معادن

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

– مهندس مدني.

– مهندس أول مشاريع.

– مدير إدارة أصول الفنادق.

– مدير مراقبة المشاريع.

– مسؤول تراخيص المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

