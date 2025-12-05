Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من مكة المكرمة، وجدة، وينبع، وتبوك، والهفوف.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مبيعات (عدد 3 وظائف).

– مراجع داخلي أول.

– مدير الأعمال.

– مساعد مبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

