حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أدوات/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مهندس مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

