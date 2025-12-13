وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، والدمام، وينبع.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التراخيص والتسجيل.

– مستشار مبيعات.

– مدير المخزون.

– مشرف ضمان الجودة.

– فني سيارات.

– منسق التوصيل.

– مدير نظم المعلومات الإدارية.

– محاسب.

– مدير أول عمليات المشروع.

– فني تشخيص مركبات.

– مستشار قطع غيار أسطول التجزئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)