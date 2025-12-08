وظائف شاغرة لدى شركة CEER

Icon

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير سلسلة التوريد.

– أخصائي أول سلسلة التوريد.

– مدير المالية والموارد البشرية.

– أخصائي تحليلات البيانات.

– أخصائي أول تطوير البرامج.

– مدير ضمان ما بعد البيع.

– مساعد الأدوات/ عمليات التصنيع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

