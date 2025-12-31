Icon

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من لرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعدة رئيس التمريض (الرياض).

– رئيس التمريض (الرياض).

– رئيس قسم التقارير والرقابة المالية (الرياض).

– مساعد مرضى (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

