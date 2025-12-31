وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية الأزيرق يطرق الأبواب.. حالة جوية متكاملة تُعد التحدي الأبرز في الشتاء سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من لرياض، والدمام.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعدة رئيس التمريض (الرياض).
– رئيس التمريض (الرياض).
– رئيس قسم التقارير والرقابة المالية (الرياض).
– مساعد مرضى (الدمام).
وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)