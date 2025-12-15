Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والطائف، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق خدمة ما بعد البيع.

– تنفيذي مبيعات.

– بائع/ ممثل مبيعات.

– مشرف المبيعات.

– مدير أول التسويق التجاري.

– محاسب أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

