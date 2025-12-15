مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة تنبيه من رياح نشطة على نجران وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان وظائف شاغرة في شركة الخزف درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى بـ29 درجة وسكاكا الأدنى رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول رابطة العالم الإسلامي تُدِين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في السودان
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والطائف، والخبر.
وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق خدمة ما بعد البيع.
– تنفيذي مبيعات.
– بائع/ ممثل مبيعات.
– مشرف المبيعات.
– مدير أول التسويق التجاري.
– محاسب أول.
وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)