وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا القابضة

أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب ومستودعات المجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف صافولا القابضة

وأبرزت مجموعة صافولا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مستودع.

– بائع شاحنة.

– مشرف مراقبة الجودة.

– مشرف الكهرباء والأجهزة.

– فني الكهرباء والأجهزة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة صافولا القابضة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)