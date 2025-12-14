Icon

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التصوير المقطعي.

– استشاري مختبرات/ علم الوراثة الجزيئية.

– طبيب الأوعية الدموية.

– أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

– مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي صحة الأسنان.

– فني صيدلة.

– طبيب أمراض جلدية.

– أخصائي طب الأسرة.

– أخصائي أمراض العيون.

– أخصائي الأعمال.

– صيدلي أول.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

