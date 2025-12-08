Icon

وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التخطيط والتحليل الاستراتيجي.

– أخصائي أول اتفاقيات التوطين.

– أخصائي أول تطوير تدقيق المحتوى المحلي.

– أخصائي آليات التفضيل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

