وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم الجذب والاستثمار.
– مدير عام الإدارة العامة لتطوير صناعة الفوسفات والمركبات غير العضوية.
– مدير إدارة علاقات الشركات الكبرى.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)