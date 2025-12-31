وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير أول الدراسات ودعم القرار.

– محلل مرصد التقنيات الناشئة.

– خبير أول الهيدروجين النظيف.

– أخصائي أول ممكنات تمويلية.

– أخصائي أول دعم إداري.

– أخصائي دعم إداري.

– موظف إداري.

– خبير أول تطوير تقنيات ذكية.

– أخصائي أول ضمان مخرجات.

– أخصائي أول المواعيد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)