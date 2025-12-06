وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن

شاهد.. رصد طائر الحسون الصحراوي في منطقة الحدود الشمالية المنافذ الجمركية تسجّل 1205 حالة ضبط خلال أسبوع أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه “عاش سلمان يا بلادي” تشعل الوادي.. ليلة فنية في أجواء الدرعية الساحرة أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وزارة الدفاع تحصد جائزة أفضل تواصل استراتيجي بقمة ICON 2025 39 ألف مهمة تطوعية و19 ألف متطوع في الحرمين الشريفين ضبط 19790 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والمجمعة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الأسلحة.
– محاسب/ مراقبة الائتمان.
– مدير تدريب الأسلحة.
– مدير برنامج توافر أصول إلكترونيات الطيران.
– فني إدارة البيانات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2025م.
