وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والمجمعة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الأسلحة.

– محاسب/ مراقبة الائتمان.

– مدير تدريب الأسلحة.

– مدير برنامج توافر أصول إلكترونيات الطيران.

– فني إدارة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

