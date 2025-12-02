Icon

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والوجه، والخبر، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشروع/ تصميم.

– مهندس أول التخطيط.

– مهندس إنشائي.

– مهندس أول تخطيط/ فنادق.

– مشرف أول بيئي.

– مساح كميات.

– مدير ضمان ومراقبة الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

