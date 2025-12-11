وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ترشيد

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ترشيد

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول مشروع.

– محلل بيانات رئيسي.

– مهندس مشاريع فني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ترشيد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)