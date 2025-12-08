الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة لدى شركة CEER وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهربائي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.
– مهندس أول أجهزة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية)، أو ما يعادلها.
– محلل التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)