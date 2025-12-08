وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهربائي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

– مهندس أول أجهزة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية)، أو ما يعادلها.

– محلل التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)