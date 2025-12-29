Icon

عن 30 عاماً بعد إصابته بسرطان المخ

وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي”

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رحل مطرب المهرجانات المصري “دقدق” صاحب أغنية “أخواتي” الشهيرة عن عمر يناهز 30 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان المخ، الأحد، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني.

فقد تعرض الراحل واسمه الحقيقي أحمد محمد كمال خلال الشهور الماضية لانتكاسة صحية خطيرة إثر إصابته بورم سرطاني في المخ منذ عام، وتدهورت حالته بشكل متسارع، ليدخل في غيبوبة كاملة، وسط تقارير طبية أشارت إلى اضطرابات عصبية حادة وأعراض أثرت على وظائفه الجسدية والذهنية.

رحلة علاج في ألمانيا

وفي محاولة أخيرة للعلاج، سافر دقدق إلى ألمانيا لتلقي رعاية طبية متقدمة، قبل أن يتم نقله مجددا إلى القاهرة على متن طائرة طبية خاصة، إلا أن المرض تمكن من جسده، ليرحل عن عالمنا.

من جانبه، قال المطرب الشعبي شحتة كاريكا صديق الراحل وزميله، في تصريحات تلفزيونية، إن صديقه أوصى بحذف أغانيه بعد وفاته وإن خال الراحل أكد الأمر بالفعل وسيقومون بهذه المهمة سوياً.

وأكد كاريكا أن دقدق مرض من سنة، وتوفي في عمر 30 عاماً.

أشهر مطربي المهرجانات

وأحمد دقدق أحد أبرز نجوم غناء المهرجانات ومؤسس فرقة “الصواريخ”، بدأ شغفه الفني في سن مبكرة وبدأ مشواره الفعلي في الأفراح الشعبية.

وحققت فرقة الصواريخ مع دقدق انتشارا عريضا، حيث تجاوزت مشاهدات العديد من أغانيهم حاجز الـ 200 مليون مشاهدة، بينما تبقى أغنية أخواتي هي العلامة الفارقة والأبرز في مسيرتهم، إذ كانت السبب الرئيسي في انطلاق شهرتهم على نطاق واسع، محققة رقما قياسيا تجاوز 524 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، لتصبح واحدة من أبرز النجاحات في تاريخ فن المهرجانات.

