وقاء مكة المكرمة ينفذ جولات ميدانية لتعزيز جهود حماية القطاع الزراعي في الخرمة

نفذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية في محافظة الخرمة، سعياً لضمان جودة الأعمال ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، للحد من انتشار الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وفي إطار حرص المركز على حماية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وشهدت الجولات زيارة مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي لمحافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة في مجالات الوقاية والمكافحة، وسبل تعزيز الأعمال التي ينفذها مكتب المركز في المحافظة لتحقيق مستهدفات وقاء.

وشملت الجولات زيارات ميدانية للمزارع ومواقع تربية الثروة الحيوانية، للوقوف على جودة الأعمال المنفذة في مجالي الصحة النباتية والحيوانية، ومتابعة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الاستجابة.

من جانبه أكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أن هذه الجولات تعكس حرص المركز على متابعة الواقع الميداني عن قرب، وتعزز التواصل مع المزارعين والمستفيدين لضمان تقديم خدمات فعّالة وعالية الجودة

واختتمت الجولات بعقد اجتماع مع منسوبي مكتب وقاء بمحافظة الخرمة، جرى خلاله عرض الخطط التشغيلية، ومناقشة مستويات الأداء، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة الخدمات وتعزيز مواءمتها مع مستهدفات مركز وقاء.