Icon

الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر Icon ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي Icon ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان  Icon 227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع Icon دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري Icon ضبط متجرين إلكترونيين لتأخرهما في تسليم المنتجات وغرامة مالية بحقهما Icon ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح Icon الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف Icon تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكالة الفضاء السعودية تحقيق إنجاز علمي نوعي يُعدُّ امتدادًا لإنجازات المهمة التاريخية السعودية نحو الفضاء (SSA-HSF1)، بعد أن تولى رواد الفضاء السعوديون تنفيذ 19 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية، تحولت نتائجها إلى أبحاث ومنجزات علمية، تسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان.

وأوضحت أن البحث العلمي الذي قاده كل من العالم يوبينغ تشين وماري آن سنو ضمن تعاون علمي دولي ركز على تطوير مواد حيوية متقدمة لهندسة الأنسجة، فيما تولت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي تنفيذ التجربة في الفضاء وجمع البيانات في بيئة الجاذبية الصغرى، مما أسهم في تحقيق إنجاز علمي يتمثل في تصنيع مادة نانوية مخصصة لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة، في خطوة تدعم التوجه نحو تصنيع أنسجة وعلاجات متقدمة تسهم في مبادرات زراعة الأعضاء.

قد يهمّك أيضاً
وكالة الفضاء السعودية: 11 ورقة بحثية علمية وبراءة اختراع لرواد الفضاء السعوديين

وكالة الفضاء السعودية: 11 ورقة بحثية علمية وبراءة اختراع لرواد الفضاء السعوديين

وكالة الفضاء السعودية: عام 2025 يشهد نشاطًا شمسيًا متزايدًا

وكالة الفضاء السعودية: عام 2025 يشهد نشاطًا شمسيًا متزايدًا

ونشرت نتائج البحث في مجلة نيتشر Nature -إحدى أبرز المجلات العلمية العالمية- وأظهرت النتائج دقة وجودة تصنيع المادة النانوية مقارنة بالتصنيع في بيئة الأرض، مما يعزز توظيف الفضاء بوصفه منصة بحثية لتطوير حلول طبية مبتكرة تخدم صحة الإنسان.

وفي هذا السياق، قالت ريانة برناوي: “تنفيذ التجربة في الفضاء أتاح تصنيع مادة نانوية متقدمة، وإنتاج بيانات موثوقة تدعم تطوير أبحاث علمية تسهم في تحسين حياة الإنسان وخدمة البشرية”.

فيما أكّدت الوكالة أن هذه المخرجات العلمية تعكس الدور التكاملي بين العلماء ورواد الفضاء خلال المهمة، وأن هذه النتائج تمثل امتدادًا لجهود المملكة في تعظيم العائد العلمي لرحلات الاستكشاف المأهولة، وتحويل مهمات الفضاء إلى منجزات علمية ذات أثر مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وكالة الفضاء السعودية: 11 ورقة بحثية علمية وبراءة اختراع لرواد الفضاء السعوديين
السعودية اليوم

وكالة الفضاء السعودية: 11 ورقة بحثية علمية...

السعودية اليوم