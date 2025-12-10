ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن” وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق” ينطلق غدًا في الرياض الشؤون الإسلامية تحقق وفورات مالية ومائية بإجمالي 48 مليون ريال أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية
تشارك وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، ضمن معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية (واحة الأمن) تحت شعار (أصالة وأمن)، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.
ويضم جناح الأفواج الأمنية التجهيزات الميدانية المتطورة من أسلحة ومركبات مصفحة وتقديم تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، التي تنقل الزوار إلى أجواء المهام الميدانية في المناطق الجنوبية.
يذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميدانًا للرماية وعروضًا عسكرية وفلكلورًا شعبيًا وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً عدا الجمعة من الـ (1) مساءً حتى الـ (8) مساءً.