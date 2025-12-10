Icon

بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ (10) بالصياهد

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن”

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٥ مساءً
وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن”
المواطن - فريق التحرير

تشارك وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، ضمن معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية (واحة الأمن) تحت شعار (أصالة وأمن)، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.

ويضم جناح الأفواج الأمنية التجهيزات الميدانية المتطورة من أسلحة ومركبات مصفحة وتقديم تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، التي تنقل الزوار إلى أجواء المهام الميدانية في المناطق الجنوبية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميدانًا للرماية وعروضًا عسكرية وفلكلورًا شعبيًا وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً عدا الجمعة من الـ (1) مساءً حتى الـ (8) مساءً.

