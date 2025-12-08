Icon

ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٠ مساءً
ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة
المواطن - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد جلسة مباحثات في قصر اليمامة بالرياض.

ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري

ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا

