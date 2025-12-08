انطلاق الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.. غدًا البديوي يدين ويستنكر التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون الحياة الفطرية تطلق 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر بالعُلا هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين بدء التقديم على برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بجامعة القصيم إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد جلسة مباحثات في قصر اليمامة بالرياض.