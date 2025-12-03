Icon

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة Icon أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل Icon أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر Icon ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص Icon الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب Icon أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” Icon برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 Icon التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية Icon القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية Icon حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يبحث أوجه التعاون المشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٦ مساءً
ولي العهد يبحث أوجه التعاون المشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تطويرها في عدد من المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني

محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي...

محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية شكر لقيادة مملكة البحرين

محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية شكر لقيادة مملكة البحرين

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمام ولي العهد.. السفراء المُعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم
السعودية اليوم

أمام ولي العهد.. السفراء المُعينون حديثًا لدى...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية شكر لقيادة مملكة البحرين
السعودية اليوم

محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة بربادوس
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة بربادوس

السعودية اليوم
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى البحرين لترؤس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ46
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى...

أخبار رئيسية
ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ46
السعودية اليوم

ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد السعودية...

السعودية اليوم
وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030
السعودية اليوم

وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني
آخر الاخبار

محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان...

آخر الاخبار
ولي العهد يتوسط قادة وممثلي دول الخليج في الصورة التذكارية للقمة الخليجية الـ 46
السعودية اليوم

ولي العهد يتوسط قادة وممثلي دول الخليج...

السعودية اليوم