Icon

أمير قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد Icon أمير قطر في السعودية.. تجديد مسار التعاون الاستراتيجي بين الرياض والدوحة Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري Icon الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4.8%  Icon اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب Icon شاطئ المرجان بالظهران.. تجربة ترفيهية متكاملة Icon الأمم المتحدة تطلق نداءً لتوفير 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص Icon قلق في ليبيا.. عشرات الآلاف من الهويات المزوّرة بيد أجانب Icon نائب الرئيس الأمريكي ينفي شائعات انهيار زواجه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استعرضا العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فنلندا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فنلندا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي...

السعودية اليوم
ولي العهد: الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة
أخبار رئيسية

ولي العهد: الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن...

أخبار رئيسية
ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ46
السعودية اليوم

ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد السعودية...

السعودية اليوم
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى البحرين لترؤس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ46
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتوسط قادة وممثلي دول الخليج في الصورة التذكارية للقمة الخليجية الـ 46
السعودية اليوم

ولي العهد يتوسط قادة وممثلي دول الخليج...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا

السعودية اليوم
محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية شكر لقيادة مملكة البحرين
السعودية اليوم

محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني
آخر الاخبار

محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان...

آخر الاخبار