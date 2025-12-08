أمير قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد أمير قطر في السعودية.. تجديد مسار التعاون الاستراتيجي بين الرياض والدوحة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4.8% اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب شاطئ المرجان بالظهران.. تجربة ترفيهية متكاملة الأمم المتحدة تطلق نداءً لتوفير 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص قلق في ليبيا.. عشرات الآلاف من الهويات المزوّرة بيد أجانب نائب الرئيس الأمريكي ينفي شائعات انهيار زواجه
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.