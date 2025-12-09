ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعم مجالات التعاون بين البلدين.