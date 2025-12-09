Icon

أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية Icon لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل Icon حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة Icon أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان Icon ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا Icon ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط Icon طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها مشروع لتحفيز السوق العقاري Icon قرارات من تنظيم الإعلام بحق 9 أشخاص لمخالفتهم لائحة النشر الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٦ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعم مجالات التعاون بين البلدين.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط

ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط

ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع

ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية /...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط
أخبار رئيسية

ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة...

أخبار رئيسية
محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني
آخر الاخبار

محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان...

آخر الاخبار
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى البحرين لترؤس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ46
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى...

أخبار رئيسية
وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030
السعودية اليوم

وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل...

السعودية اليوم
ولي العهد يبحث أوجه التعاون المشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا
السعودية اليوم

ولي العهد يبحث أوجه التعاون المشترك مع...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا...

السعودية اليوم
ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع
أخبار رئيسية

ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي...

السعودية اليوم