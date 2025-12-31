Icon

استعرضh العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان 

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان 
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

