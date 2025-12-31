“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025 ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال المغرب يعتقل 118 شخصًا بسبب التلاعب في تذاكر كأس أمم أفريقيا مجلس الأمن يمدد ولاية قوة “أندوف” بالجولان لـ6 اشهر الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.