ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان 

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.