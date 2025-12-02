Icon

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٥ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة خطية، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تسلّم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

