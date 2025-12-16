ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية، من فخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة محمود ثابت كومبو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.