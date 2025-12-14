ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين

أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – رسالة خطية من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، خلال استقباله معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.
حضر الاستقبال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.