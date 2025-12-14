Icon

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – رسالة خطية من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، خلال استقباله‎ معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.

‏‎ حضر الاستقبال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

