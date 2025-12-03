Icon

ولي العهد يتوسط قادة وممثلي دول الخليج في الصورة التذكارية للقمة الخليجية الـ 46

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٠ مساءً
ولي العهد يتوسط قادة وممثلي دول الخليج في الصورة التذكارية للقمة الخليجية الـ 46
المواطن - فريق التحرير

توسّط  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قادة وممثلي دول الخليج في الصورة التذكارية للقمة الخليجية الـ46 التي استضافتها مملكة البحرين.

وكان ولي العهد قد وصل اليوم إلى البحرين لترؤس وفد المملكة في اجتماعات القمة الخليجية، ولرئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي – البحريني.

وفور وصوله إلى الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادمًا من الخبر، كان في استقبال سموه، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، بينهم الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف السديري.

بعد ذلك، توجه ولي العهد وولي عهد البحرين في موكب رسمي إلى قصر الصخير لحضور أعمال القمة.

 

 

 

