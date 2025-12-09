Icon

طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها مشروع لتحفيز السوق العقاري Icon قرارات من تنظيم الإعلام بحق 9 أشخاص لمخالفتهم لائحة النشر الإلكتروني Icon الأرصاد: نعمل على دراسة أسباب انتقال ذروة موسم الأمطار من نوفمبر إلى ديسمبر Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا Icon 56 مشروعًا.. دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن Icon الخميس.. انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ214,166 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية Icon أمطار عسير.. مفردات تراثية توثق العلاقة بين الإنسان والطبيعة الجبلية Icon أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية Icon المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن مشاريع التطوير الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية

ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٨ مساءً
ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في مدينة الرياض اليوم، حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، وذلك ضمن مشاريع التطوير الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية الملكية السعودية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مقر القاعدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع

ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية /...

ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري

ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري

وفور وصول سمو ولي العهد، عُزف السلام الملكي، ثم تفضل -رعاه الله- بافتتاح المرافق.

ثم التُقطت الصورة التذكارية لسمو ولي العهد مع ضباط المشروع.

بعد ذلك تجول سموه ميدانيًا على عدد من مرافق القاعدة، اطّلع خلالها على المنطقة الفنية والإدارية والسكنية، والمنشآت الحديثة التي جرى تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية في مجال البنية العسكرية.

واستمع سمو ولي العهد خلال الجولة لشرحٍ موجز عن مرافق القاعدة، تضمن مراحل إنشائها، ومكونات مشروع تطويرها من الجوانب الهندسية والتقنية، وما تضمه من منشآت فنية وتدريبية وإدارية وسكنية وخدمات مساندة متكاملة، تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية بشكل خاص وللقوات المسلحة بشكل عام، وذلك من خلال دعم عمليات التخطيط والقيادة والسيطرة والإمداد، والعمليات المشتركة.

إثر ذلك، توجه سموه إلى مقر الحفل، حيث بُدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية كلمةً ثمن فيها رعاية سمو ولي العهد لحفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

وعبّر عن شكر منسوبي القوات الجوية للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لتطوير قدرات القوات الجوية وتعزيز جاهزيتها القتالية، مؤكدًا أن افتتاح مرافق القاعدة يأتي امتدادًا إستراتيجيًا لخطط التحديث الشامل التي تنتهجها القوات الجوية، وتعزيزًا لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات ومنظومات قتالية متقدمة تضم أحدث المقاتلات والتقنيات الجوية والكفاءات الوطنية عالية التدريب والاحترافية، وبما يواكب التحولات الإستراتيجية التي تشهدها وزارة الدفاع ضمن مستهدفات برنامجها التطويري.

تلا ذلك عرض فيلم مرئي تناول مراحل تنفيذ المشروع الذي بدأ في الربع الثالث من عام 2021م، واستغرقت مراحل بنائه 38 شهرًا، وجرى تصميمه على الطراز السلماني، تجسيدًا للهوية المعمارية للعاصمة الرياض ومواكبةً لتوجهاتها العمرانية الحديثة، حيث تضمن المشروع تنفيذ 115 مبنى بمساحة إجمالية تجاوزت 126 ألف متر مربع، شملت المدارج الرئيسة والموازية وساحات وقوف للطائرات، ومهابط للطائرات العمودية، وحظائر للطائرات، وبرج المراقبة الجوية، إضافة إلى مرافق المناطق الفنية والإدارية والسكنية والأمنية.

وفي ختام الحفل، تسلّم سمو ولي العهد هديةً تذكارية من سمو قائد القوات الجوية، ثم التقطت الصورة التذكارية لسمو ولي العهد مع ضباط القاعدة.

بعد ذلك عُزف السلام الملكي، ثم غادر سمو ولي العهد مقر الحفل مودعًا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني
آخر الاخبار

محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان...

آخر الاخبار
ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة
السعودية اليوم

ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات...

السعودية اليوم
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية اليوم
ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع
أخبار رئيسية

ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي...

السعودية اليوم
وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030
السعودية اليوم

وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر الميزانية العامة: 1312 مليار نفقات و1147 إيرادات
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر الميزانية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير...

السعودية اليوم