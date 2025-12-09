Icon

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠١ مساءً
ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في عدد من المجالات.

كما جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا الشقيقة.

