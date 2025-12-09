ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال جامعة القصيم: الدراسة عن بعد غدًا لجميع الطلاب والطالبات لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي الجنائية الدولية تقضي بسجن زعيم بميليشيا الجنجويد في دارفور 20 عامًا كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي السعودية تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني نائب وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في عدد من المجالات.
كما جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا الشقيقة.