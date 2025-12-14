Icon

حصاد اليوم

ولي العهد يستقبل وزير خارجية الصين 

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٨ مساءً
ولي العهد يستقبل وزير خارجية الصين 
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي.

فيما حضر من الجانب الصيني مدير عام غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السيد تشن وتشن، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.

