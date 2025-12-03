ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ46

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي – البحريني.

وفور وصول سمو ولي العهد الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من الخبر، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأستاذ نايف بن بندر السديري.

عقب ذلك، توجه سمو ولي العهد وسمو ولي عهد البحرين، في موكب رسمي إلى قصر الصخير بمملكة البحرين.

وقد وصل بمعية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.