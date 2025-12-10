Icon

ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة Icon وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن” Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon “تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة Icon برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره Icon الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب Icon حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك Icon أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق” ينطلق غدًا في الرياض Icon الشؤون الإسلامية تحقق وفورات مالية ومائية بإجمالي 48 مليون ريال Icon أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٧ مساءً
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا

ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط
أخبار رئيسية

ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري

السعودية اليوم
ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري
أخبار رئيسية

ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق...

أخبار رئيسية
ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة
السعودية اليوم

ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا

السعودية اليوم
ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع
أخبار رئيسية

ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية...

أخبار رئيسية
محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني
آخر الاخبار

محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان...

آخر الاخبار
ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا
أخبار رئيسية

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس...

أخبار رئيسية