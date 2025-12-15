Icon

تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة Icon ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير Icon انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف Icon لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل Icon وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد Icon السعودية تختتم مشاركتها في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية Icon الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له Icon هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحصل على اعتمادٍ الجمعية الدولية للسماء المظلمة Icon مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا

ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٠ مساءً
ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فيليب جوزيف بيير، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين

إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق

إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق
أخبار رئيسية

إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل وزير خارجية الصين 
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل وزير خارجية الصين 

أخبار رئيسية
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
أخبار رئيسية

ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا

السعودية اليوم
ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع
أخبار رئيسية

ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا
أخبار رئيسية

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب...

السعودية اليوم