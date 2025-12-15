ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فيليب جوزيف بيير، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.