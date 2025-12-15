تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد السعودية تختتم مشاركتها في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحصل على اعتمادٍ الجمعية الدولية للسماء المظلمة مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فيليب جوزيف بيير، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.