يضم 40 محلًا.. أمين القصيم يُدشن مشروع تطوير سوق الجردة في بريدة

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
يضم 40 محلًا.. أمين القصيم يُدشن مشروع تطوير سوق الجردة في بريدة
المواطن - فريق التحرير

دشن أمين منطقة القصيم محمد بن مبارك المجلي صباح يوم الاثنين 9/7/1447هـ مشروع تطوير سوق الجردة بمدينة بريدة ضمن جهود أمانة منطقة القصيم لتعزيز المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة وإبراز الهوية العمرانية والتراثية للمدينة.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 5100 متر مربع ويضم 40 محلًا تجاريًا تم افتتاح المرحلة الأولى منها بعدد 20 محلا إضافة إلى ساحتي بيع داخليتين بما يسهم في تنظيم النشاط التجاري بأسلوب معماري يحاكي الطابع التراثي للمنطقة مع توفير مرافق خدمية متكاملة ومساحات مفتوحة تعزز من دور السوق كوجهة اقتصادية وسياحية وتدعم الحركة التجارية في وسط المدينة.

ويُعد سوق الجردة من أقدم الأسواق الشعبية بمدينة بريدة ويمثل أحد المواقع التجارية التاريخية التي ارتبطت بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة عبر العقود ما يجعل تطويره خطوة تسهم في الحفاظ على الموروث العمراني وتعزيز حضوره كمعلم تراثي معاصر.

ويأتي المشروع ضمن حزمة من المبادرات التنموية الهادفة إلى تطوير الأسواق الشعبية وتحويلها إلى معالم حضرية تراثية متكاملة تلبي احتياجات الأهالي وتواكب مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة.

 

