‎10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا “2026 السعودية”

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٨ مساءً
‎10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا “2026 السعودية”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تدخل التحضيرات في مدينتَي الرياض وجدة مراحلها النهائية، مع تبقّي 10 أيام فقط على انطلاق النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا “2026 السعودية”، المقررة خلال الفترة من (6 إلى 24) يناير المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول القارة.
‎ وتعمل اللجنة المحلية المنظمة على استكمال جميع تفاصيل الاستعدادات لإقامة بطولة استثنائية بمعايير عالمية، في حدث يُعد من أبرز البطولات القارية للفئات السنية، وتستضيفه المملكة للمرة الأولى، وكانت اللجنة قد طرحت تذاكر البطولة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (www.the-afc.com).
‎ وفي الرياض، وضعت اللجنة المحلية المنظمة خطة تشغيلية متكاملة تشمل مرافق الاستقبال ومقرات المنتخبات وبرامج التدريب وترتيبات النقل، حيث تستضيف العاصمة (12) مباراة في دور المجموعات توزّع بالتساوي بين ملعبي مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ونادي الشباب.
‎ وفي جدة، تتواصل التحضيرات في مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية التي ستستضيف (10) مباريات من بينها مباراتا الافتتاح والنهائي، فيما يحتضن الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية (10) مواجهات تشمل مباراتَي نصف النهائي وتحديد المركز الثالث.
‎ وتُعد البطولة محطة رياضية رئيسة ضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 السعودية، بما يعكس جاهزية المملكة المتنامية وقدرتها التنظيمية العالية في إدارة الأحداث القارية والدولية وفق أعلى المعايير العالمية.

