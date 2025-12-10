عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية “هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979 الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب
أعربت 10 دول أوروبية اليوم، عن قلقها العميق إزاء التدهور المستمر للوضع الإنساني في غزة.
وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة في بيان مشترك: “نعبر عن قلقنا العميق بشأن التدهور المتجدد في الوضع الإنساني في غزة الذي يظل كارثيًّا، حيث يواجه المدنيون في غزة ظروفًا مروعة مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار الغزيرة وهبوط درجات الحرارة”.
ورحب الوزراء عبر البيان بالتقدم المهم الذي أُحْرِز لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين الإفراج عن الرهائن، وبدء مرحلة جديدة بعد عامين من الصراع المدمر.
وأضاف البيان المشترك: “ومع ذلك، لن نفقد التركيز على معاناة المدنيين في غزة، لذلك، نطالب حكومة الكيان المحتل باتخاذ الخطوات العاجلة معًا، تحد هذه القيود من قدرة المساعدات على الوصول بالحجم المطلوب، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي”.
وحثت الدول حكومة الاحتلال على إزالة هذه القيود على الوصول الإنساني، وتنفيذ وتحقيق الخطة الشاملة لإنهاء صراع غزة للاستجابة الإنسانية الفعالة، والتعافي الناجح وإعادة الإعمار، والسلام والاستقرار الدائمين.