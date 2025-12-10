Icon

عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة Icon 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة Icon موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر Icon متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر Icon إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات Icon اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية Icon “هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار Icon الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن Icon الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979 Icon الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
العالم
حصاد اليوم

10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٢ مساءً
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت 10 دول أوروبية اليوم، عن قلقها العميق إزاء التدهور المستمر للوضع الإنساني في غزة.

وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة في بيان مشترك: “نعبر عن قلقنا العميق بشأن التدهور المتجدد في الوضع الإنساني في غزة الذي يظل كارثيًّا​​​، حيث يواجه المدنيون في غزة ظروفًا مروعة مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار الغزيرة وهبوط درجات الحرارة”.

قد يهمّك أيضاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى قطاع غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى قطاع غزة

غرق مئات الخيام يفاقم الكارثة الإنسانية للنازحين في قطاع غزة

غرق مئات الخيام يفاقم الكارثة الإنسانية للنازحين في قطاع غزة

ورحب الوزراء عبر البيان بالتقدم المهم الذي أُحْرِز لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين الإفراج عن الرهائن، وبدء مرحلة جديدة بعد عامين من الصراع المدمر.
وأضاف البيان المشترك: “ومع ذلك، لن نفقد التركيز على معاناة المدنيين في غزة، لذلك، نطالب حكومة الكيان المحتل باتخاذ الخطوات العاجلة معًا، تحد هذه القيود من قدرة المساعدات على الوصول بالحجم المطلوب، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي”.

وحثت الدول حكومة الاحتلال على إزالة هذه القيود على الوصول الإنساني، وتنفيذ وتحقيق الخطة الشاملة لإنهاء صراع غزة للاستجابة الإنسانية الفعالة، والتعافي الناجح وإعادة الإعمار، والسلام والاستقرار الدائمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى...

السعودية اليوم
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة
العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي...

العالم
غرق مئات الخيام يفاقم الكارثة الإنسانية للنازحين في قطاع غزة
العالم

غرق مئات الخيام يفاقم الكارثة الإنسانية للنازحين...

العالم
قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة
السعودية اليوم

قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط...

السعودية اليوم