12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين المتضررين من الرسوم الجمركية

قال الرئيس دونالد ترامب إن هناك حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين، تستهدف قاعدة دعم رئيسية تضررت جراء سياساته التجارية والتعريفات التي فرضها.

وقال ترامب خلال اجتماع مع منتجين زراعيين في البيت الأبيض إنه يتخذ “إجراءات حيوية لحماية المزارعين الأميركيين والدفاع عنهم”.

ويواجه ترامب ضغوطًا متزايدة لمساعدة المزارعين الذين ساهم الدعم الذي قدّموه له في الانتخابات الرئاسية في فوزه بولاية ثانية، لكنهم تضرروا بشدة جراء التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها.

ومنذ عودة ترامب في يناير إلى السلطة، تضرر العديد من المزارعين الأميركيين من إجراءات اتخذها شركاء تجاريون ردا على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على سلع مستوردة مستخدمة في الزراعة.

وقال ترامب خلال الاجتماع “نحن نحب مزارعينا، وكما تعلمون فإن المزارعين يحبونني”.

وأوضح ترامب أن حزمة المساعدات البالغة 12 مليار دولار التي ستخصص للمزارعين ستموَّل من “جزء صغير نسبيا” من عائدات الرسوم الجمركية.