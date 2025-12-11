15 وظيفة شاغرة بـ شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير، والرياض، والجبيل، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم المخزون.

– أخصائي رئيسي تخطيط الأعمال والأداء.

– أخصائي أول إدارة المسار الوظيفي.

– مهندس رئيسي مشروع.

– مهندس جيولوجي.

– كبير المساحين.

– جيولوجي أول.

– منسق البيئة.

– كبير الجيولوجيين/ مشروع.

– مدير مشاريع الاستكشاف.

– مدير أنشطة الاستكشاف.

– مدير منجم.

– مدير مكتب إدارة مشاريع الاستكشاف.

– مدير عمليات استكشاف المعادن.

– رئيس قسم الخدمات الطبية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)