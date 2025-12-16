Icon

ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية Icon أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء Icon طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل  Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض Icon انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس Icon برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين Icon المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٦ مساءً
150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في (11) منطقة خلال الـ (24) ساعة الماضية, وتصدرت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات الأمطار بـ47,0 ملم في الحُريِّق بمحافظة شقراء.
وأوضحت الوزارة أن 150 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي سجَّلت خلال الـ (24) ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، الجوف).
ووفقًا للتقرير اليومي للوزارة, سجلت كلٌ من مزارع خروب بشقراء، وحي الأندلس بالغاط 34,0 ملم، وشقراء 28,0 ملم، ومحمية الملك خالد بالرياض 24,2 ملم، وتمير بالمجمعة 23,9 ملم، والجبيلة بالدرعية 22,2 ملم، ومحمية الإمام عبدالعزيز بالرياض 22,0 ملم، والخطامة بالمجمعة 20,3 ملم، وأشيقر بشقراء 20,1 ملم.
وأوضح التقرير، أن منطقة عسير سجّلت 41,0 ملم في رجال ألمع، و32,2 ملم في بلسمر بأبها، و26,9 ملم في حسوة برجال ألمع، و26،4 ملم في تنومة، و24,8 ملم في حي الزهراء بأبها، و21,6 ملم في الحبيل برجال ألمع، و20,8 ملم في آل خلف بسراة عبيدة، و20,6 ملم في شمال البشائر ببلقرن, وسجّل حي القادسية بالدمام في المنطقة الشرقية 33,4 ملم، وكلٌ من حي الضباب بالدمام، والجبيل 28,5 ملم، ومطار الملك فهد الدولي 26,8 ملم، وجزيرة جنة بالجبيل 25,4 ملم، وطريق الملك عبدالله بالأحساء 23,6 ملم.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة جازان 20,4 ملم في قيادة حرس الحدود بجازان، و8,8 ملم في الروضة بجازان، و3,0 ملم في مطار الملك عبدالله.
وسجّلت منطقة مكة المكرمة 11,6 ملم في سبت الجارة بالقنفذة، و3,6 ملم في العرضيات الجنوبية بالعرضيات، و3,2 ملم في أحد بني زيد بالقنفذة, وسجّلت منطقة الباحة 9,7 ملم في الجوة بالمخواة، و5,8 ملم في الباهر بالباحة، و4,4 ملم في بلجرشي، و3,7 ملم في بطاط بفرعة غامد الزناد.
كما سجّلت منطقة القصيم 7,4 ملم في حي العليا بالأسياح، و4,0 ملم في قبة بالأسياح, فيما سجّلت منطقة الحدود الشمالية 5,3 ملم في مطار رفحاء، و5,1 ملم في مطار طريف، و3,8 ملم في الخالدية بطريف.
وسجّلت منطقة الجوف 3,6 ملم في مطار القريات, وسجّلت منطقة حائل 2,6 ملم في الروضة بحائل، و1,4 ملم في عقدة بحائل، و1,1 ملم في الشملي, فيما سجّلت تبوك 1,2 ملم في محمية الملك سلمان بتبوك.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/44tRXCP.

قد يهمّك أيضاً
رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة

رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة

هطول أمطار في 5 مناطق تتصدرها الرياض بكميات 12 ملم في شقراء

هطول أمطار في 5 مناطق تتصدرها الرياض بكميات 12 ملم في شقراء

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هطول أمطار في 5 مناطق تتصدرها الرياض بكميات 12 ملم في شقراء
السعودية اليوم

هطول أمطار في 5 مناطق تتصدرها الرياض...

السعودية اليوم
المرور: سلامة الإطارات خط الدفاع الأول أثناء الأمطار
السعودية اليوم

المرور: سلامة الإطارات خط الدفاع الأول أثناء...

السعودية اليوم
رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة
السعودية اليوم

رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها...

السعودية اليوم
أمطار على الجوف وعرعر
السعودية اليوم

أمطار على الجوف وعرعر

السعودية اليوم