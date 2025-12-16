150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في (11) منطقة خلال الـ (24) ساعة الماضية, وتصدرت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات الأمطار بـ47,0 ملم في الحُريِّق بمحافظة شقراء.

وأوضحت الوزارة أن 150 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي سجَّلت خلال الـ (24) ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، الجوف).

ووفقًا للتقرير اليومي للوزارة, سجلت كلٌ من مزارع خروب بشقراء، وحي الأندلس بالغاط 34,0 ملم، وشقراء 28,0 ملم، ومحمية الملك خالد بالرياض 24,2 ملم، وتمير بالمجمعة 23,9 ملم، والجبيلة بالدرعية 22,2 ملم، ومحمية الإمام عبدالعزيز بالرياض 22,0 ملم، والخطامة بالمجمعة 20,3 ملم، وأشيقر بشقراء 20,1 ملم.

وأوضح التقرير، أن منطقة عسير سجّلت 41,0 ملم في رجال ألمع، و32,2 ملم في بلسمر بأبها، و26,9 ملم في حسوة برجال ألمع، و26،4 ملم في تنومة، و24,8 ملم في حي الزهراء بأبها، و21,6 ملم في الحبيل برجال ألمع، و20,8 ملم في آل خلف بسراة عبيدة، و20,6 ملم في شمال البشائر ببلقرن, وسجّل حي القادسية بالدمام في المنطقة الشرقية 33,4 ملم، وكلٌ من حي الضباب بالدمام، والجبيل 28,5 ملم، ومطار الملك فهد الدولي 26,8 ملم، وجزيرة جنة بالجبيل 25,4 ملم، وطريق الملك عبدالله بالأحساء 23,6 ملم.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة جازان 20,4 ملم في قيادة حرس الحدود بجازان، و8,8 ملم في الروضة بجازان، و3,0 ملم في مطار الملك عبدالله.

وسجّلت منطقة مكة المكرمة 11,6 ملم في سبت الجارة بالقنفذة، و3,6 ملم في العرضيات الجنوبية بالعرضيات، و3,2 ملم في أحد بني زيد بالقنفذة, وسجّلت منطقة الباحة 9,7 ملم في الجوة بالمخواة، و5,8 ملم في الباهر بالباحة، و4,4 ملم في بلجرشي، و3,7 ملم في بطاط بفرعة غامد الزناد.

كما سجّلت منطقة القصيم 7,4 ملم في حي العليا بالأسياح، و4,0 ملم في قبة بالأسياح, فيما سجّلت منطقة الحدود الشمالية 5,3 ملم في مطار رفحاء، و5,1 ملم في مطار طريف، و3,8 ملم في الخالدية بطريف.

وسجّلت منطقة الجوف 3,6 ملم في مطار القريات, وسجّلت منطقة حائل 2,6 ملم في الروضة بحائل، و1,4 ملم في عقدة بحائل، و1,1 ملم في الشملي, فيما سجّلت تبوك 1,2 ملم في محمية الملك سلمان بتبوك.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/44tRXCP.